Более двух тысяч детей СГ пройдут реабилитацию за счет союзного бюджета

Забота о профилактике и здоровье детей из регионов Беларуси и России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, по-прежнему является приоритетным направлением в деятельности Постоянного комитета Союзного государства. Только до конца текущего года - за счет средств бюджета СГ - оздоровление пройдут более двух тысяч детей из этих областей, сообщает 29 августа БЕЛТА со ссылкой на источник в ПК.

Уже семнадцать лет, уточняет агентство, Постоянным комитетом совместно с центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения РБ и администрациями субъектов России реализуются мероприятия по организации лечения и оздоровления детей из пострадавших территорий.

"Выбор лечебно-оздоровительных организаций проводится на конкурсной основе, - пояснили в Посткоме. - Победителями открытого конкурса в 2019 году стали три белорусские и две российские лечебно-оздоровительные организации. Тысячи детей отдохнут в Брестской, Витебской, Минской областях Беларуси, в Краснодарском и Ставропольском краях России".

Во всех санаториях для детей помимо курса реабилитации разработана и культурно-образовательная программа, которая включает в себя и мероприятия по союзной тематике, в том числе, организуется и День Союзного государства. 6 сентября, уточняет агентство, он пройдет в белорусском детском реабилитационном центре "Жемчужина" в Витебской области.

Этот оздоровительный центр, построенный рядом с озером Щибот еще в начале этого века, неоднократно становился победителем конкурса, проводимого ПК, и принимал у себя по союзным путевкам не только белорусских, но и российских детей, подчеркнули в Посткоме. Кстати, наряду с участниками совместных белорусско-российских смен в праздничных мероприятиях в этом году примут участие и представители Постоянного комитета Союзного государства.