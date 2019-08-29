Болтон назвал переговоры с Лукашенко "очень важной встречей"

"У нас была очень долгая дискуссия с президентом Беларуси. Она охватила очень широкие темы - политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире", - подчеркнул Болтон. По словам советника американского лидера, собеседники затронули самые различные вопросы. И хотя стороны не пришли к конкретным решениям, была подчеркнута важность состоявшейся дискуссии.

У Беларуси и США, уточнил Джон Болтон, есть определенные сложности в отношениях, и соответствующие вопросы обсуждались на встрече. Еще одной темой стала новая геополитическая реальность в регионе и возможности совместной работы в этом отношении.

Отвечая на вопрос БЕЛТА о том, обсуждалась ли возможность восстановления дипломатического представительства между двумя странами на уровне послов, советник президента США дал понять, что этот вопрос не стоял на повестке дня. "Как вы знаете, у нас были сложные моменты в двусторонних отношениях, и нам нужно видеть прогресс в определенных сферах для того, чтобы у нас был прогресс в восстановлении дипломатического представительства. Я приехал сюда без намерения дать ответы на подобные вопросы. Но я очень благодарен президенту за возможность встречи и проведения очень интересной и важной дискуссии".

Журналистов заинтересовал и вопрос относительно принятого в Вашингтоне решения о пересмотре военной помощи Украине. Болтон уклонился от развернутого комментария, лишь коротко сказав, что "в ближайшее время будет ответ". Как ранее сообщалось на информационных порталах со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Киеву, чтобы убедиться в эффективности ее использования с точки зрения интересов США. Решить этот вопрос должны будут американский министр обороны Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.