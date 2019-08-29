ФНС начала сообщать о долгах по налогам через sms и банковские приложения

Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует новые способы информирования граждан об имеющихся у них задолженности по имущественным налогам. В этом году в пилотном режиме ведомство рассылало такие сообщения в виде sms и через мобильное приложение одного из крупнейших банков, рассказали "Российской газете" в ФНС.

Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов. Это самый низкий показатель за последние пять лет, отмечают в налоговой службе.

В деньгах сумма задолженности по данным на 1 августа 2019 года составляла 152 миллиарда рублей. Если сравнивать, например, 2016 год и ситуацию этого года, то тогда отношение долга к ежегодным поступлениям было на 12 процентов больше, чем сейчас, подчеркивают в ФНС.

Наибольший удельный вес в структуре задолженности у транспортного налога. Этому есть объяснение: в налогооблагаемой базе доля этого налога составляет наибольшую часть от совокупных начислений, уточняют в фискальном ведомстве.

Для того, чтобы минимизировать неплатежи, налоговая служба рассылает должникам напоминания о необходимости уплаты налога по электронной почте, а также в тестовом режиме по sms и через банковское приложение. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах работают мобильные офисы ФНС, где можно узнать задолженность и узнать, как оплатить ее в максимально короткие сроки. Также гражданам с их согласия предоставлена возможность получения уведомлений о задолженности через работодателя.

Одновременно ФНС ведет работу по расширению возможностей уплаты налогов.

Группа сервисов "Заплати налоги" на сайте налоговой службы сейчас позволяет совершить платеж почти любым способом. Можно узнать платежные реквизиты, можно сформировать бумажный платежный документ, можно осуществить безналичную уплату как через платежные системы банков, так и с карт основных платежных систем. Ежегодно ФНС фиксирует свыше 10 миллионов обращений к этим сервисам. Кроме того, налоги можно быстро оплатить через личный кабинет.

Как уже писала "РГ", в 2019 году у граждан появилась возможность платить имущественные налоги авансом в виде единого платежа. Это сокращает время на заполнение платежных документов и снижает количество ошибок при заполнении их реквизитов.

Кстати, с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют налоговым органам, не дожидаясь заявления налогоплательщика, самостоятельно уточнять платеж, перечисленный не на те реквизиты.

Эти поправки призваны избавить добросовестных налогоплательщиков от негативных последствий неуплаты налога в виде "утяжеления" долга на сумму пени, судебных расходов, необходимости платить исполнительский сбор, подчеркивают в ФНС.