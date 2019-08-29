Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, в начале августа Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада девятого созыва приступит к работе.

В начале июля Владимир Зеленский обращался к депутатам Верховной Рады с просьбой рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора. Согласно украинскому законодательству, президент не может самостоятельно назначать или увольнять членов правительства. Депутаты просьбу Зеленского не удовлетворили.