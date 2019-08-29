Хуситы нанесли удар крылатой ракетой по аэропорту Саудовской Аравии

Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" в среду вечером атаковали аэропорт города Абха в Саудовской Аравии с помощью крылатой ракеты. В результате удара хуситов никто не пострадал.

Такую информацию распространил телеканал Al Arabiya, отметив, что ведется расследование инцидента. Незадолго до атаки аравийская коалиция сообщила о перехвате беспилотника хуситов, выпущенного в сторону Саудовской Аравии, пишет ТАСС.

В понедельник ПВО Саудовской Аравии сбили два беспилотника, запущенных хуситами с площадки, расположенной в Сане (столица Йемена). Полковник Турки аль-Малики подчеркнул, что любые попытки хуситов запустить БПЛА обречены на провал.

Напомним, уже пять лет продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В марте 2015 года к борьбе подключилась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.