Иранский танкер Adrian Darya 1 сменил курс недалеко от Кипра

Иранский танкер Adrian Darya 1, который накануне был освобожден властями Гибралтара, неожиданно сменил курс во время следования в международных водах между Турцией и побережьем Кипра. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно, что Adrian Darya 1 не стал заходить в территориальные воды Турции. По данным онлайн-трекера, судно внезапно стало двигаться в западном направлении.

Напомним, что иранский танкер Adrian Darya 1 под флагом Панамы был задержан в начале июля в связи с нарушением санкционного режима ЕС в отношении Сирии. По некоторым данным, на борту танкера находилась иранская нефть, которую в обход ограничительных мер пытались доставить в САР.

Плавсредство было освобождено только 15 августа. По некоторым сведениям, нефть с судна была продана неизвестному покупателю.