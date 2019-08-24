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24.08.2019 11:11
Рубрика: В мире

СМИ сообщили, куда направляется освобожденный иранский танкер Adrian Darya

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Супертанкер с иранской нефтью Adrian Darya, который ранее был освобожден властями Гибралтара, направляется к побережью Турции, сообщило агентство Tasnim.

Фото: AP Photo/Marcos Moreno
США предостерегли страны Средиземноморья от помощи танкеру Grace 1

По его данным, экипаж судна накануне решил изменить первоначальные планы зайти в греческий порт Каламата. Теперь судно направляется в турецкий порт Мерсин в Средиземном море. Ожидается, что танкер прибудет в пункт назначения 31 августа.

Как сообщалось ранее, Adrian Darya должен был достичь побережья греческого полуострова Пелопоннес 25 августа. Однако власти США предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера.

Напомним, власти британского Гибралтара четвертого июля задержали иранский танкер Grace 1 по запросу Вашингтона. В Госдепе считают, что судно пыталось перевезти в Сирию иранскую нефть в интересах Корпуса стражей исламской революции, объявленного в США террористической организацией.

Вопреки давлению со стороны американского минюста, суд Гибралтара распорядился отпустить танкер. Судно 19 августа вышло в Средиземное море под иранским флагом. Танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, также сменил название с Grace 1 на Adrian Darya.

Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер.

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