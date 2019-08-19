Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера

Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya, накануне освобожденный властями Гибралтара. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

"Если они предпримут такой шаг или хотя бы объявят о нем, это будет угрозой безопасности судоходства в международных водах. Иран через имеющиеся официальные каналы, в особенности через посольство Швейцарии в Тегеране (представляет интересы США - прим. "РГ"), предупредил американские власти не предпринимать подобные ошибочные шаги, так как они будут иметь тяжелые последствия", - сказал дипломат, выступая перед журналистами в Тегеране.

При этом он подчеркнул, что запрос США к Гибралтару задержать иранское судно является незаконным.

Накануне стало известно, что иранский танкер Adrian Darya, который подозревают в нарушении санкционного режима против Сирии, и задержанный в начале июля по запросу Вашингтона, покинул Гибралтар. Судно вышло в Средиземное море под иранским флагом в 00:00 понедельника по московскому времени. Танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya1.