Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера

Новости

Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации 12:31
В Анапе мужчина украл чемодан с деньгами и потратил на отдых 12:31
В Татарстане завели дело после отравления детей в лагере 12:27
СК возбудил дело по факту пропажи девочки в Нижегородской области 12:27
В Минске выступит культовая поп-панк-группа The Offspring 12:09
"Атлетико" отозвал жалобу на "Барселону" 12:08
В Удмуртии подростки повредили десяток надгробий 12:00
Геленджик превратился в съемочную площадку сериала "Ищейка" 11:55
Цены на УАЗ "Патриот" с "автоматом": альтернативная версия 11:55
Фото: Медведица в пермском зоопарке сделала себе макияж 11:35
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну 11:28
Фото: сын Валерии втайне от родителей женился в Швейцарии 11:23
Лидер французских коммунистов призвал отменить антироссийские санкции 11:20
В Петербурге восьмилетний мальчик выстрелил себе в руку 11:18
Немецкий коллекционер подарил музею в Ангарске 176 советских часов 11:17
Проблему с электроснабжением в селе Забайкалья решат через две недели 11:16
Джордж Мартин признался, что устал от "Игры престолов" 11:11
ЦБ отсрочил подключение банков к Системе быстрых платежей 11:04
Гидрографы Северного флота подтвердят открытие новых островов в Арктике 11:03
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка 11:01
В Саратове возбудили дело о наезде детского паровозика на ребенка 11:00
Российский прокат возглавил мультфильм Angry Birds 2 10:59
Состояние арестованного в США летчика Ярошенко резко ухудшилось 10:53
"Каспийские дни моды" собрали дизайнеров Европы и Азии 10:50
В России начались продажи кроссовера дешевле миллиона рублей 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
19.08.2019 10:08
Рубрика: В мире

Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya, накануне освобожденный властями Гибралтара. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

"Если они предпримут такой шаг или хотя бы объявят о нем, это будет угрозой безопасности судоходства в международных водах. Иран через имеющиеся официальные каналы, в особенности через посольство Швейцарии в Тегеране (представляет интересы США - прим. "РГ"), предупредил американские власти не предпринимать подобные ошибочные шаги, так как они будут иметь тяжелые последствия", - сказал дипломат, выступая перед журналистами в Тегеране.

Суд Гибралтара отказал США в продлении ареста танкера Grace 1

При этом он подчеркнул, что запрос США к Гибралтару задержать иранское судно является незаконным.

Накануне стало известно, что иранский танкер Adrian Darya, который подозревают в нарушении санкционного режима против Сирии, и задержанный в начале июля по запросу Вашингтона, покинул Гибралтар. Судно вышло в Средиземное море под иранским флагом в 00:00 понедельника по московскому времени. Танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya1.

В мире Ближний Восток Иран В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Стали известны крупнейшие должники России
Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
В Иране назвали условие освобождения британского танкера Stena Impero