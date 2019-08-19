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19.08.2019 10:20
Рубрика: В мире

СМИ Ирана сообщили, в какую страну направляется освобожденный иранский танкер

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Танкер с иранской нефтью Adrian Darya, накануне освобожденный властями Гибралтара, направляется к побережью Греции. Об этом сообщило агентство Mehr. По его данным, экипаж судна намерен зайти в греческий порт Каламата.

Ранее суд Гибралтара распорядился отпустить иранский танкер Adrian Darya вопреки давлению со стороны минюста США, требовавшего продлить арест. Судебные органы США постановили, что танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации из-за нарушения закона США "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", а также в связи с обвинениями в банковском мошенничестве, отмывании денег и финансировании терроризма.

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Власти Гибралтара дважды объявили о том, что не могут больше удерживать судно из-за разницы между санкционными режимами в отношении Ирана, действующими в Евросоюзе и Соединенных Штатах.

В МИД Ирана уже предупредили США о тяжелых последствиях, если американцы попытаются задержать танкер с иранской нефтью.

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