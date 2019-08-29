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29.08.2019 18:27
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал избрание нового спикера Верховной рады

Текст: Галина Мисливская
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Избранному в четверг спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову может не хватит навыков, полученных в ходе двух избирательных кампаний, ему придется набираться опыта политической деятельности "по ходу дела", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Как парламентарий он нам, разумеется, не известен, так как впервые избрался в Верховную Раду. Его политический опыт до сих пор - это главным образом партстроительство и две избирательные кампании, - сказал Косачев ТАСС. - Для политика опыт неплохой, для спикера парламента - на этот момент вряд ли достаточный, придется набираться опыта по ходу дела".

Доминирование фракции партии "Слуга народа" в новом составе Рады, безусловно, поможет Разумкову, однако это же обстоятельство налагает на него дополнительные обязанности. "В частности, по выполнению парламентской части обязательств Украины по Минским соглашениям. Посмотрим, как с этим будет справляться господин Разумков", - заключил Константин Косачев.

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