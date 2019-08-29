Косачев прокомментировал избрание нового спикера Верховной рады

Избранному в четверг спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову может не хватит навыков, полученных в ходе двух избирательных кампаний, ему придется набираться опыта политической деятельности "по ходу дела", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Как парламентарий он нам, разумеется, не известен, так как впервые избрался в Верховную Раду. Его политический опыт до сих пор - это главным образом партстроительство и две избирательные кампании, - сказал Косачев ТАСС. - Для политика опыт неплохой, для спикера парламента - на этот момент вряд ли достаточный, придется набираться опыта по ходу дела".

Доминирование фракции партии "Слуга народа" в новом составе Рады, безусловно, поможет Разумкову, однако это же обстоятельство налагает на него дополнительные обязанности. "В частности, по выполнению парламентской части обязательств Украины по Минским соглашениям. Посмотрим, как с этим будет справляться господин Разумков", - заключил Константин Косачев.