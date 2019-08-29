Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен

Эмоциональным аккордом двухчасовой встречи президента Беларуси с советником главы Белого дома США по национальной безопасности Джоном Болтоном комментаторы называют передачу подарков, которые передал Александр Лукашенко американской президентской чете.

Дональду Трампу, сообщает пресс-служба белорусского лидера, президент РБ передал кортик. При этом он напомнил, что болел на выборах именно за нынешнего президента США. "Я "вмешивался" в американские выборы и болел за Трампа", - с долей юмора сказал Лукашенко.

В качестве подарка для Мелании Трамп были выбраны изделия из белорусского льна - скатерть с салфетками. "Это - женское, она имеет отношение к славянском льну", - пояснил Лукашенко, имея ввиду ее историческую родину - Словению. "И передайте своему президенту самые теплые поздравления от белорусского народа. Ведь корни его зятя - Кушнера - здесь, в Беларуси", - добавил глава государства.

А советнику президента США на прощание Лукашенко передал популярные белорусские лакомства: эксклюзивный набор шоколада без содержания сахара, созданный кондитерами специально к II Европейским играм. И еще один подарок - альбом "Спадчына Беларусi". "Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь", - пояснил президент РБ.