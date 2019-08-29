Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал ход переговоров между Киевом и Москвой об обмене удерживаемыми лицами. По его словам, сроки обмена окончательно не согласованы.

"Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет", - заявил Виктор Медведчук, которого цитирует агентство РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о скором достижении результатов в переговорах с Москвой по обмену удерживаемыми лицами. СМИ писали, что стороны могут обменять людей по формуле 33 на 33.