Новая Hyundai Creta: первые "живые" фото салона

В Сети рассекретили интерьер серийного кроссовера Hyundai ix25 нового поколения - на нашем рынке модель называется Creta. Первые реальные фотографии опубликовало китайское издание Autohome.

Судя по снимкам, Creta следующей генерации уже сходит с конвейера местного автозавода. Внутреннее убранство модели отличается большим сенсорным экраном мультимедийной системы и цифровым щитком приборов. Также поменялась передняя панель, центральный тоннель, рулевое колесо. Управление климат-контролем и другими функциями машины выведено на тачскрин. Шайба выбора режимов движения расположена возле кулисы коробки.

Напомним, в апреле текущего года в рамках Шанхайского автосалона состоялся показ предсерийного экземпляра Hyundai ix25 второго поколения. Демонстрация серийного образца "второго" Hyundai ix25 должна пройти в Чэнду 5 сентября на мотор-шоу.

Hyundai ix25/Creta получил многоярусную головную оптику и двухэтажные задние фонари.

Стоит отметить, что как в России, так и на других рынках, экстерьер, интерьер и моторная гамма модели могут иметь свои особенности.

Преемник Creta стал больше, длина увеличена на 10 мм - до 4300 мм, также ширина на 10 мм - до 1790 мм. Высота урезана на 2 мм - до 1622 мм. Колесная база теперь составляет 2610 мм (+20 мм). Размеры нашей Creta - 4270/1780/1630 мм, расстояние между осями - 2590 мм.

В Китае корейский бюджетник появится в продаже осенью нынешнего года. На российском рынке новинку стоит ожидать только в 2021 году.