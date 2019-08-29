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Рубрика: В мире

Новый глава МИД Украины взял полгода на решение конфликта в Донбассе

Полгода необходимо Министерству иностранных дел Украины на то, чтобы существенно продвинуться в решении проблемы на востоке Украины. Об этом заявил в ходе заседания Верховной рады новый руководитель внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Фото: Александр Рогаткин.
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Он отметил, что процесс урегулирования в Донбассе должен идти последовательно - после первых удачных действий надо будет думать над другими, а также "над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведением выборов, амнистии" и прочем.

"Сейчас не так важно, как мы будем это делать", - заявил Пристайко, указав в качестве вариантов приглашение миротворческой миссии ОБСЕ либо выполнение так называемых минских соглашений.

"Критично важно другое: мы имеем на это полгода", - отметил глава МИД, слова которого приводит РИА Новости. Он пообещал "нацелить" дипломатическую службу именно на полугодичный период.

Напомним, Пристайко был назначен на свою должность в четверг, 29 августа.

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