Пентагон: Власти Китая не пустили корабль ВМС США в порт Циндао

Ракетный эсминец ВМС США USS Benfold в порту Циндао в 2016 году. Фото: AP Photo/Borg Wong

Власти Китая отклонили запрос Вашингтона на заход корабля ВМС США в портовый город Циндао (провинция Шаньдун). Об этом в среду заявил помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер.

По его словам, китайская сторона сообщила, что "им затруднительно принимать корабль, заход которого был ранее запланирован". Представитель Пентагна отметил также, что эсминец отправится в другой порт, пишет ТАСС.

По данным агентства Reuters, американский корабль должен был посетить Циндао 25 августа, но Пекин заранее ответил отказом. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать эту информацию.

Между тем, министр обороны США Марк Эспер обвинил Китай в том, что он ведет сознательную дестабилизацию ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что большинство региональных стран не разделяют ценностей Коммунистической партии КНР.