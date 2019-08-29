США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что Китай ведет сознательную дестабилизацию ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что большинство региональных стран не разделяют ценностей Коммунистической партии КНР.

Глава Пентагона отметил, что лидеры расположенных в данном регионе стран поддерживают необходимость сохранения лидерства США для обеспечения основных свобод, передает РИА Новости. "Этот регион является приоритетным для нас", - резюмировал Эспер.

Принадлежащие США военные корабли неоднократно проходили через стратегически важный Тайваньский пролив, демонстрируя "приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Подобные действия провоцируют гнев Пекина, считающего Тайвань территорией Китая.