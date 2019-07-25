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25.07.2019 04:40
Рубрика: В мире

Ракетный крейсер ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Фото: U.S. Navy via AP Фото: U.S. Navy via AP
Фото: U.S. Navy via AP

Ракетный крейсер Antietam, принадлежащий США, прошел через Тайваньский пролив. По словам представителя 7-го флота ВМС США Клэй Досс, этими действиями снова была продемонстрирована приверженность Вашингтона "свободной и открытой навигации в Индо-Тихоокеанском регионе".

Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР. Поэтому, считает агентство, данный шаг может спровоцировать гнев Пекина, пишет ТАСС.

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В начале июля, напомним, госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков, ПЗРК и сопутствующего оборудования на 2,2 миллиарда долларов. В Пекине эту сделку осудили, призвав Вашингтон немедленно прекратить поставки вооружений на Тайвань и воздерживаться от военных контактов с островом. Позже МИД КНР объявил о намерении ввести санкции в отношении американских компаний, которые причастны к поставке вооружения Тайваню.

Остров Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешние власти острова отказываются признавать основополагающий принцип "одного Китая".

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