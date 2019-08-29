Помощник президента США по нацбезопасности проведет переговоры в Минске

Вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности будут в центре внимания на переговорах руководства Беларуси с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который 29 августа прибывает в Минск.

Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отметив, что программой визита предусмотрены переговоры с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем.

Официальный представитель белорусского МИД дал понять, что на сегодня запланирована встреча Джона Болтона и на высшем уровне.