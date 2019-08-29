У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Популярные китайские смартфоны получат новый Android одновременно с Google

Текст:   Антон Благовещенский
29.08.2019,  
17:36
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Смартфоны OnePlus могут получить новую версию Android 10 одновременно с девайсами линейки Google Pixel. Об этом пишет Phone Arena со ссылкой на сообщение неназванного сотрудника службы поддержки OnePlus.

По его словам, компания "хочет" предоставить пользователям своих смартфонов доступ к новой версии Android одновременно с официальным запуском новой операционной системы. Однако неизвестно, как именно OnePlus собирается достигнуть этой амбициозной цели.

Xiaomi представила "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Это случилось. Новый смартфон Huawei выйдет без привычного Android

Смартфоны OnePlus работают под управлением Oxygen OS - операционной системы на базе Android с открытым исходным кодом.

Анонс Android 10 (что в ней будет нового) должен состояться третьего сентября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Сайт игры Batman: Arkham Knight
Sony бесплатно раздаст Batman: Arkham Knight и Darksiders 3 для PS4 28.08.2019
Осталось недолго. Google рассказала, когда обновится Android на смартфонах 26.08.2019
Google
Фото: Disney
Не только в кино. Aladdin и Lion King перезапустят на игровых консолях 28.08.2019
Прощай, старый Android. Google рассказала о радикальных изменениях 23.08.2019
Стало известно, что россияне чаще всего покупают в интернете 20.08.2019
Android
Android не нужен. Создана операционка, которая работает быстрее 19.08.2019
Google отменяет пароли. Вход теперь возможен по отпечатку пальца 14.08.2019