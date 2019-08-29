Популярные китайские смартфоны получат новый Android одновременно с Google

Смартфоны OnePlus могут получить новую версию Android 10 одновременно с девайсами линейки Google Pixel. Об этом пишет Phone Arena со ссылкой на сообщение неназванного сотрудника службы поддержки OnePlus.

По его словам, компания "хочет" предоставить пользователям своих смартфонов доступ к новой версии Android одновременно с официальным запуском новой операционной системы. Однако неизвестно, как именно OnePlus собирается достигнуть этой амбициозной цели.

Смартфоны OnePlus работают под управлением Oxygen OS - операционной системы на базе Android с открытым исходным кодом.

Анонс Android 10 (что в ней будет нового) должен состояться третьего сентября.