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29.08.2019 17:25
Рубрика: Легковые авто

Porsche рассказал, сколько будет стоить новый Macan Turbo в России

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Porsche представил обновлённую версию самой мощной версии кроссовера Macan - Macan Turbo. Модель получила пересмотренную внешность и оснащение, но главным пунктом в списке изменений стала новая битурбированная "шестёрка".

Фото: Пресс-служба Porsche.
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Двигатель имеет объём 2.9 литра мощностью 440 л.с. и крутящий момент 550 Нм. Для сравнения, предшественник был укомплектован 3.6 V6, который выдавал 400 л.с. и аналогичные 550 Нм. Итого: рабочий объём двигателя уменьшился на 20%, а отдача выросла на 10%. Кроссовер оснащён системой полного привода и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

С этим комплектом и опциональным пакетом Sport Chrono новый Macan Turbo разгоняется с места до "сотни" за 4.3 секунды, что на три десятые меньше, чем у дореформенной версии кроссовера. Максимальная скорость выросла на 4 км/ч и составляет 270 км/ч.

Фото: Пресс-служба Porsche

Однако динамика требует жертв, и в этом случае жертвой можно назвать экономичность: если прошлому Macan Turbo на 100 км пробега требовалось 9.2 литра, то теперь он попросит 9.8 литра. Правда, здесь стоит сделать ремарку: "прожорливость" новинки рассчитывалась по новому циклу NEDC и, как отметили в компании, она не может быть равноценно противопоставлена результатам предшественника.

Фото: iStock
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Внешне новый Porsche Macan Turbo можно отличить по переднему бамперу иного дизайна, круглым патрубкам выхлопной системы, накладкам на дверях и порогам, окрашенным в цвет кузова.

В базовой комплектации модель предлагает информационно-развлекательный комплекс PCM с тачскрином диагональю 10.9 дюйма, аудиосистему объёмного звучания Bose с 14 динамиками, светодиодные фары Porsche Dynamic Light System, 20-дюймовые колёсные диски и тормозные механизмы с дисками, покрытыми карбидом вольфрама, который, по заявлению производителя, сокращает износ и на 90% уменьшает количество тормозной пыли.

Заказы на новинку уже принимаются в России. Цена на 440-сильный Porsche Macan Turbo начинается от 6 896 000 рублей. Mercedes-Benz GLE в России не представлен в версиях аналогичной мощности: кроссовер нового поколения с 367-сильным бензиновым двигателем можно купить за 6 340 000 рублей, экзотичных вариантов от AMG в Россию пока не завезли. У BMW X3 есть M40i с трёхлитровым мотором мощностью 387 л.с., за который просят от 4 880 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Porsche.
#Porsche