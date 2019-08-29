Путин призвал повысить зарплаты в территориальных органах власти

По всем территориальным органам федеральных ведомств нужно принимать решение о повышении зарплаты. Об этом заявил президент на встрече с врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.

Осипов рассказал о работе по ликвидации последствий апрельских пожаров. Пострадало тогда почти 900 человек, всем дали социальные выплаты, 70 процентов потерявших жилье семей его уже получили. Восстанавливаются мосты, водозаборы, библиотеки, в целом все идет с соблюдением сроков.

Ключевая задача - восстановление сельского хозяйства. Сгорело 120 чабанских животноводческих стоянок. "Мы не оставляем людей и знаем вашу бескомпромиссность во всем, что касается интересов людей. Поэтому мы и сами так же к этому относимся, стараемся помочь, - заверил врио главы региона. - И с подрядчиками - смотрим, чтобы подрядчики выполняли свои обязательства, и эти деньги никуда не ушли и чтобы до холодов были восстановлены все пострадавшие стоянки".

Осипов поблагодарил министров, которые помогали в восстановлении, за оперативную и качественную поддержку, и сказал спасибо президенту за указ, который позволил обеспечить сроки и восстанавливать утерянные объекты. После чего перешел к плану экономического и социального развития, разработанному по указанию премьер-министра Дмитрия Медведева. Он предполагает привлечение 1,3 тлрн рублей инвестиций, позволяет практически удвоить ВРП, создать 60 тысяч новых рабочих мест. Сейчас документ в стадии согласования, и он позволит принципиально изменить экономику и занятость. "Территорию опережающего развития создали, первые 15 проектов там", - сообщил врио главы региона.

"На Удокане что-то происходит?" - поинтересовался Владимир Путин. "Да, идет нарезка карьера, идет подготовка извлекающей фабрики, строится инфраструктура, все осуществляется", - рассказал собеседник. Помогут и с соцобеспечением.

Осипов поднял вопрос тарифов. "Я уже к вам обращался, и вы тогда принимали положительное решение. В принципе сейчас эта работа ведется", - сообщил он. "Там разница очень большая с соседними регионами. С Иркутском 70 процентов, по-моему?" - уточнил президент. "Да, большая разница со всеми соседними регионами, - кивнул докладчик. - Сейчас подготовлено два решения. По одному из них есть вариант принятия решения, может быть, даже с начала года. Поэтому просили бы вашей поддержки".

Реализация плана позволит изменить степень дотационности бюджета. "Уже к 2024 году мы можем на треть снизить степень дотационности, к 2026 году - вполовину, и в последующем стать бездотационным регионом", - обрисовал Осипов.

"Мы активно вошли в национальные проекты", - продолжил врио главы региона. Впервые за несколько лет идет положительный рост промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению, и безработица снизилась на процент. "Конечно, большей частью это эффект от ожиданий, надежд и от веры бизнеса в то, что мы делаем. Это еще не те эффекты, которые мы могли бы получить в результате реализации плана, потому что там, естественно, надо год, два, три. Но это уже показывает, что поддерживается то, что мы сегодня делаем", - сделал вывод докладчик.

Осипов рассказал, какие объекты строятся, а президент призвал: "Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам". "У нас четыре тысячи объектов. К сожалению, за прошедшие годы накопилась такая ситуация: 999 - удивительная цифра получилась - объектов прошлого века в деревянном исполнении. И мы, конечно, сейчас национальными проектами в общем подходе распределения денег не охватываем эту специфику нашего края. 1500 объектов находятся за пределами эксплуатации и требуют ремонта. Поэтому мы сейчас готовим план восстановления социальной инфраструктуры, но нужна будет поддержка федерального центра", - объяснил врио главы региона.

И аналогичная ситуация по ЖКХ. Из 880 населенных пунктов только 100 имеют централизованное водоснабжение, канализацию, и большинство этих объектов тоже с износом 80 процентов, сообщил Осипов. Необходима спецпрограмма, которую сейчас готовят на краевом уровне. "Нужна поддержка в том, чтобы восстановить наше ЖКХ. В теплоэнергетике износ 80 процентов", - посетовал докладчик.

"И уровень заработной платы какой?" - спросил президент. "35 тысяч рублей сейчас", - ответил собеседник. "А в территориальных подразделениях федеральных органов власти? Посмотрите, сколько там. У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах", - констатировал глава государства. "Вы абсолютно правы, и у нас из-за этого недокомплект, - не скрывал Осипов. -Есть районный коэффициент заработной платы. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края... При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой - якутские морозы, самый "горимый" регион. В общем, суровые условия, много ограничений, а коэффициент всего 1,2".

"Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы", - резюмировал Путин.