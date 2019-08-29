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29.08.2019 12:21
Рубрика: Легковые авто

На штрафстоянках Москвы скопились сотни забытых хозяевами машин

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Нвоости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Нвоости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Нвоости

Более 350 невостребованных автомобилей находится в настоящее время на штрафстоянках Москвы. Как сообщает РИАМО, все эти машины были эвакуированы за парковку в неположенных местах, многие из них ждут хозяев с начала 2019 года и некоторые уже не на ходу.

Фото: iStock
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В ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" объясняют: речь идет, прежде всего, о старых автомобилях отечественных марок. Зачастую они целиком стоят дешевле, чем нужно заплатить за их хранение на штрафстоянке. Хозяева предпочитают просто забыть о них, но в АМПП говорят, что расплатиться за перемещение и хранение машины им все же придется - в судебном порядке. А автомобили, за которыми никто не пришел, после проведения всех процедур, необходимых для розыска и уведомления владельцев, официально признаются бесхозными и отправляются в утиль или на продажу.

#автомобили #штрафстоянки