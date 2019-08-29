Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Другие подробности при этом не сообщаются.

Ранее режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы, отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правый сектор" (экстремистское движение, запрещенное в России), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Во время обысков на конспиративных квартирах, где Сенцов и его сообщники готовились к диверсиям, оперативники обнаружили взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы, канистры с зажигательной смесью, а также националистическую атрибутику.