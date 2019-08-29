СК начал проверку по факту жесткой посадки АН-2 по Курском

Доследственную проверку после жесткой посадки Ан-2 в районе поселка Селекционный Курской области начали следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Как сообщили в ведомстве, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Напомним, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Льговском районе Курской области на поле с подсолнухами накануне. К счастью, пилот не пострадал. Перед этим с борта проводили химическую обработку сельхозугодий.

Что стало причиной жесткой посадки - а самолет, приземляясь, задел кроны деревьев - и предстоит установить следователям в рамках проверки.