Видео: Незрячий россиянин побил рекорд, исполняя "Полет шмеля"

Незрячий 17-летний музыкант и композитор из Улан-Удэ Лудуб Очиров за 50 секунд сыграл на фортепьяно одно из самых известных произведений Римского-Корсакова "Полет шмеля". На сегодняшний день это самое быстрое исполнение в мире.

Видео мирового рекорда за считанные часы разлетелось по интернету.

Изначально Лудуб планировал уложиться в минуту. С такой скоростью играют "Полет шмеля" признанные виртуозы. Но результат превзошел ожидания.

- Я буду продолжать совершенствовать свое мастерство, - пообещал молодой человек.

"Полет шмеля" считается одним из самых сложных музыкальных произведений из-за невероятно быстрого темпа и большого количества физических действий, совершаемых исполнителем. Среди музыкантов существует негласное соревнование на самое быстрое исполнение интермедии. Так немецкий скрипач Дэвид Гаррет исполнил "Шмеля" за одну минуту и 6,52 секунды. Британский скрипач Бен Ли - за 58 секунд.

Справка "РГ"

Лудуб Очиров - незрячий бурятский певец, композитор и аранжировщик. Увлекался музыкой с детства. Самостоятельно научился играть на синтезаторе. Записывает песни собственного сочинения, издал несколько авторских сборников. Получил известность благодаря песне "Силен не тот, кто бьет". Победитель и лауреат различных российских и международных конкурсов, в том числе конкурса молодых композиторов "Дебют".