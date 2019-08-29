В Приморье из-за сильных дождей ввели режим ЧС

Из-за сильных дождей, обрушившихся на Владивосток и районы края, в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, режим ЧС распространяется на территории в 15 муниципалитетах. Помимо Владивостока, это Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Уссурийск, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский районы.

Во Владивостоке режим ЧС был введен вчера. В городе несколько дней шли дожди, особенно интенсивные - во вторник и среду, выпало более 150 миллиметров осадков - около месячной нормы. Стихия нанесла серьезный ущерб всей городской инфраструктуре. Дожди подтопили дороги, дома, с косогоров сошли сели и оползни, обрушились несколько подпорных стен. Из берегов вышли реки, а водохранилища оказались переполненными. Было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ.

В крае подтоплены поймы рек Раздольная в Уссурийском городском округе, Надеждинском районе, Уссури в среднем течении, Малиновка и Большая Уссурка в Дальнереченском и Пожарском районах, Крыловка - в Кировском, Илистая - в Черниговском, Абрамовка - в Михайловском, Молоканка - в Пограничном, Комиссаровка - в Ханкайском, Аввакумовка - в Ольгинском районе.

Сейчас оперативные службы работают во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске, Надеждинском и Партизанском районах, задействовано почти 800 человек и более 200 единиц техники.

Проблемы с проездом к населенным пунктам есть почти в десяти муниципалитетах, в том числе из-за повреждения мостов. Глава Приморья Олег Кожемяко поручил провести служебную проверку по фактам повреждения мостов, направив соответствующие обращения в прокуратуру.

Также краевые власти готовы помочь муниципалитетам в защите их от наводнений, для этого главы территорий должны держать такие вопросы на контроле.

"Вы сейчас готовите проектную документацию по дамбам, было бы разумно заключить контракты на берегоукрепление, дноуглубительные работы", - заявил Олег Кожемяко, поручив главе Владивостока оперативно подготовить документацию на расчистку русла реки Богатая, которая и послужила причиной подтопления пригорода Владивостока.

Ожидается, что в ближайшие дни дожди в крае продолжатся.