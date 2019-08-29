В Саратове муж сжег жену и собственных родителей из-за ревности

В Саратове задержан подозреваемый в поджоге дома в центре Саратова на улице Вольской. В результате пожара погибли жившие в этом доме 55-летний мужчина и его 35-летняя сноха. 50-летняя жена погибшего осталась жива, но была госпитализирована с серьезными ожогами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 5 задержан 32-летний сын пострадавшей супружеской пары и муж погибшей женщины.

По версии следствия, поджог дома мужчина совершил из ревности к жене.

- Он объяснил, что хотел напугать свою супругу, которую заподозрил в измене, - рассказали в полиции.

Как уже сообщал сайт "РГ" предположения, что пожар мог начаться в результате поджога, появились сразу после того как огонь потушили, так как очаг возгорания обнаружили снаружи с торцевой части здания. Пожарная испытательная лаборатория провела исследования, которые это подтвердили.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).