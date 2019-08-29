Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента

Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента. За три месяца по нему проехали 2,25 миллиона машин, в том числе почти 200 тысяч фур и 25 тысяч рейсовых и туристических автобусов. Об этом "РГ" сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

- Мост стал драйвером развития туризма в Крыму, - рассказала, осматривая интерактивную выставку в московском ГУМе, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. - В первую очередь, это благодаря авто- и мототуризму. 60 процентов отдыхающих приехали на полуостров на своем транспорте, чтобы путешествовать по живописным местам. Растет интерес к отдыху в Крыму в межсезонье - осенью или зимой, вне зависимости от штормов в Керченском проливе.

На Крымском мосту можно увидеть машины с кодами всех регионов РФ - больше всего автомобилей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Самары, Калуги, а соседнего Краснодарского края. Многие кубанцы предпочитают проводить на полуострове выходные дни.

- Пик сезонного потока пришелся на 12 августа, - рассказал руководитель ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков. - Почти 36 тысяч машин пересекли пролив по мосту за 24 часа. При плотном круглосуточном автотрафике все несущие конструкции отработали в штатном режиме. Мост готов к еще большим нагрузкам. Его перспективная расчетная пропускная способность - 40 тысяч автомобилей ежесуточно.

В целом же с момента запуска движения автомобилей по мосту по нему проехали около семи миллионов машин. Это больше, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года (5,1 миллиона). Четырехполосную дорогу обслуживают более 100 специалистов. Параллельно с помощью приборов и датчиков ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений. Вся информация поступает в Центр управления производством Крымского моста на таманском берегу.