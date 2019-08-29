На химическом заводе "Крымский титан" вновь остановили работу цеха

На химическом предприятии "Титановые инвестиции" (завод "Крымский титан") в городе Армянск остановлена работа одного из цехов. Это сделано с целью предотвратить ухудшение экологической ситуации в городе, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на заместителя министра экологии и природных ресурсов РК Ольгу Славгородскую.

- С целью предупреждения неблагоприятной экологической ситуации в связи с тем, что держится высокий температурный режим, заводом "Крымский титан" на сегодняшний день остановлен один цех, увеличена подача известкового молока и воды в кислотонакопитель, чтобы нейтрализовать кислый сток, - рассказала Славгородская.

По ее данным, последнее превышение хлорида водорода в атмосфере вблизи химического гиганта зарегистрировано 21 августа. Позже ситуация стабилизировалась. Сегодня же минприроды Крыма на своем сайте сообщило, что "концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск ниже предела обнаружения". В пробах взятых накануне, 28 августа 2019, года концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг/куб.м, концентрация диоксида серы - менее 0,03 мг/куб.м.

С середины августа в Крыму дневная температура стабильно держится на отметках выше 30 градусов Цельсия. Ночные температуры также достаточно высокие, что способствует увеличению испарения в кислотонакопителе химического предприятия.

Напомним, в начале сентября прошлого года завод "Крымский титан" был остановлен после серии химических выбросов сернистого ангидрида и хлористого водорода в атмосферу. Из города в срочном порядке были эвакуированы дети, установлен постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха, а в кислотонакопитель начали закачивать воду. Работа предприятия возобновилась лишь во второй половине октября, когда температурный максимум на полуострове был пройден.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал снова остановить предприятие, если возникнет угроза здоровью людей. В августе нынешнего года депутат Государственной думы от Крыма Павел Шеремет предложил окончательно закрыть "Крымский титан" перепрофилировав предприятие. На это глава крымского филиала ООО "Титановые инвестиции" Эдуард Курмачев заявил, что надо не закрывать химический гигант, а модернизировать производство до экологически безопасного уровня.