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14.09.2018 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Армянске введут режим ЧС из-за ухудшения экологической ситуации

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Анна Катаева/ РГ Фото: Анна Катаева/ РГ
Фото: Анна Катаева/ РГ

В Армянске и близлежащих населенных пунктах сегодня будет введен режим ЧС в связи с новым ухудшением экологической ситуации. Об этом заявил заместитель начальника главного управления - начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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- Штаб сегодня примет решение и рекомендует администрации Армянска ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Это является критерием введения режима, - заявил Фридман. - Но никаких дополнительных мероприятий в связи с введением режима ЧС не планируется. Продолжается мониторинг и обработка территории.

По словам руководителя ТУ Роспотребнадзора по РК Натальи Пеньковской, по сравнению с последними днями в атмосфере населенных пунктов вблизи кислотонакопителя завода "Крымский титан" вновь увеличилась концентрация вредных веществ. Самые большие показатели в селе Перекоп, которое находится к кислотонакопителю ближе всего. Так, зафиксировано превышено ПДК хлористого водорода в девять раз, сернистого ангидрида - в три раза. Интересно, что в процессе производства на "Крымском титане"  хлористый водород не образуется. И сейчас специалисты ищут возможный источник этого вещества. Вице-премьер РК Игорь Михайличенко сказал, что сейчас рассматриваются шесть причин ухудшения экологической ситуации в Армянске, в том числе и "сброс неустановленных химических веществ со стороны сопредельного государства". Окончательные выводы сделает следствие в рамках возбужденного уголовного дела.

Наталья Пеньковская заявила, что, несмотря на высокие показатели, рисков острых отравлений и острых реакций у населения нет. Но вывезенные из Армянска дети (2930 человек) пока останутся в санаториях и здравницах полуострова. Срок их возвращения пока не называется.

Фото: depositphotos.com
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- У детей риск развития острых реакций  в таких ситуациях более выражен, поэтому дети были вывезены в профилактическом порядке, - сказала Пеньковская. - Пока дети останутся в оздоровительных учреждениях. Необходимости вывозить взрослое население нет.

Напомним, в минувшее воскресенье завод "Крымский титан" остановлен после серии выбросов из кислотонакопителя. Власти приняли решение проложить 10-километровый водовод для заливки водой пересохшего отстойника предприятия, который предположительно является источником выбросов. В дальнейшем будет проведена модернизация предприятия, полностью исключающая сбросы в открытый водоем. Сегодня жители Армянска активно пишут в соцсетях о новых выбросах в атмосферу.

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