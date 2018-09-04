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04.09.2018 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

СК завел уголовное дело по факту выбросов в Армянске

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Следственный отдел по городу Красноперекопск ГСУ СКР по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферу в районе Армянска. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки по факту выброса загрязняющих веществ на севере Крыма. Сейчас выполняются следственные действия для полного выяснения обстоятельств произошедшего. Пока экологическое ЧП квалифицировано по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В Крыму после выбросов остановлен завод "Титан"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прокуратура Крыма проведет расследование и ответит на вопросы: есть ли в сложившейся ситуации вина должностных лиц, и могли ли предотвратить экологическое ЧП. Виновные понесут заслуженное наказание. Параллельно специалисты определяются с вариантами ликвидации источника загрязнения воздуха.

В предыдущие дни люди жаловались на маслянистый ржавый налет на металлических предметах, уничтожение урожая в садах и огородах, першение в горле, аллегорические реакции на коже. Уже определен источник появления конденсата - это кислотонакопитель завода "Крымский титан" площадью 42 квадратных километра, который впервые за время наблюдений пересох из-за погодных условий. Причина образования конденсата - в перепаде ночных и дневных температур. Минувшей ночью концентрация сернистого ангидрида превысила допустимые нормы, поэтому было принято решение остановить предприятие на две недели для проведения полномасштабной проверки.

Также решено за счет бюджета Республики Крым отправить детей дошкольного и школьного возраста из Армянска, а также сел Перекоп, Пятихатка и Филатовка в санатории полуострова.

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