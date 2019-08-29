Победительницей "Новой волны"-2019 в Сочи стала албанская певица

Председатель жюри Игорь Крутой вручил "самой молодой участнице конкурса, любимице этого зала" 3,5 миллиона рублей.

- Это настоящее счастье быть на этой сцене и так высоко оцененной жюри, - призналась победительница. - Две недели пролетели как один миг. Хочу поблагодарить всех, кто стоял со мной на этой сцене.

- Только не меняй у сочинских таксистов, у них невыгодный курс, потерпи до Москвы, - пошутил со сцены ведущий Александр Ревва.

Второе место заняла группа "Давинчи" (Россия), которая выиграла 2,3 миллиона рублей. Вице-чемпиона объявили Димитрис Контопулос, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

- Мечты сбываются, - рассказали финалисты. - Десять лет назад мы попытались первый раз попасть на "Новую волну". Теперь мечтаем о конкурсе "Евровидение".

Леонид Агутин вручил бронзовую награду кубинке Илиане Санчес. Ей досталось 1,2 миллиона рублей.

- Спасибо Сочи, что приняли меня как дома, и моим коллегам, которым были все это время со мной, - заявила она.

Приз зрительский симпатий от соцсетей "Однаклассники" получил Хуан Рикондо (Испания).

- Я разделяю этот приз с теми, кто за меня голосовал, - отметил конкурсант.

Приз "Муз-ТВ" вручили серебряному призеру - группе "Давинчи". Их песни будут ротироваться в эфире музыкального телеканала.

РЖД в качестве победителя специального приза выбрали Данила Буранова из России.

В финал конкурса "Новая волна"-2019 вышли 13 участников из 11 стран. По два - из России и Украины.

Конкурс проводился с 24 по 29 августа в Сочи. На главном российском курорте он состоялся в пятый раз, до этого с 2002 года проводился в латвийской столице Юрмале.