В Сочи подвели предварительные итоги "Новой волны-2019"

Прямую трансляцию Международного конкурса молодых исполнителей с участием известных артистов "Новая волна-2019" в социальной сети "Одноклассники" посмотрели 15 миллионов зрителей - на три миллиона больше, чем в прошлом. Сегодня об этом журналистам на итоговой пресс-конференции рассказал композитор, продюсер и председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Он сообщил, что окончательных цифр по телевизионной трансляции еще нет.

- Обычно по России цифры на два пункта выше, чем по Москве, - отметил Игорь Крутой. - Предварительно открытие - 9 (доля телезрителей, смотревших данный эфир, от общего количества), творческий вечер, посвященный моему юбилею, - 14,8 (это по Москве). Окончательные итоги будут подведены через день-два.

По его словам, главное, что телеканал доволен результатами, а значит, есть возможность выходить в эфир не ночью, а в вечерний прайм-тайм.

Кроме того, как заметил председатель жюри "Новой волны", организаторы угадали со временем проведения мероприятия.

- Пока еще не разъехались сочинские путешественники, которые с удовольствием ходят на концерты, - отметил он. - Теперь всегда будем проводить "Новую волну" примерно в эти даты.

Как выяснилось, организаторы первоначально "хотели сделать трибьют песен Пугачевой".

- Мы планировали, чтобы песни Аллы Пугачевой пели все звезды, но она так не захотела, - заявил Крутой. - Я предложил, чтобы пели конкурсанты, ей оказалось это интересно. В следующем году можно организовать творческий юбилейный вечер Юрия Антонова, Игоря Николаева или Ларисы Долиной.

По словам гендиректора "Новой волны" Александра Румянцева, каждый год конкурс проходит по-разному.

- В этом году было сложнее с организацией, прежде всего потому, что поменялись собственники территорий и партнеры в Имеретинке и окрестностях, - сказал он. - Огромный административный коллапс с точки зрения новизны нас немного подкосил, но я очень благодарен Сочи и лично мэру Анатолию Пахомову, который активно включился в работу. За эти годы у нас сложились теплые отношения. Сочи - наше постоянное место прописки, нам здесь комфортно.

По словам Анатолия Пахомова, "Новая волна" - престижный конкурс, работающий на Сочи.

- В Сочи приезжают прославленные звезды, которые доносят всем информацию о гостеприимном курорте. Здесь зарождаются звезды, и я каждый раз прошу их не забывать, что они стартовали в Сочи. Это важно для продвижения города-курорта, - отметил глава города.