В Крыму боевик украинского батальона осужден на 10 лет

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор 22-летнему крымчанину Диляверу Гафарову, который в 2017-2017 годах был участником незаконного вооруженного формирования "крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана".

Украинский батальон был создан по инициативе одного из сторонников запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса и организатором блокады полуострова Ленуром Ислямовым. Житель села Жемчужина Гафаров в 2016 году добровольно вступил в него и прошел курсы стрелково-огневой и рукопашной подготовки.

Будучи членом батальона, Гафаров участвовал в блокаде Крыма со стороны Херсонской области Украины и поддерживал установки главарей о необходимости вооруженной борьбы за возвращение полуострова в состав Украины. Также, по версии следствия, Гафаров администрировал страницу батальона в соцсети "ВКонтакте", участвовал в строительстве заграждений у российско-украинской границы, досматривал пересекающие пункты пропуска автомобили и выполнял другие указания руководителей НВФ.

В феврале 2018 года подсудимый вернулся в Крым и имел реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ. Но он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом и тем самым продолжил свою преступную деятельность в батальоне.

30 октября 2018 года крымчанина задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ"). В суде гособвинение просило для Гафарова 12 лет колонии.

Гафаров отрицал свою вину. Он подтвердил, что Ислямов действительно предлагал ему войти в отряд, но он отказался от этого предложения, а позже уволился с принадлежащего Ислямову телеканала ATR и вернулся в Крым.

Кировский районный суд Республики Крым признал Дилявера Гафарова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.