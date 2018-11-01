Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма

Пограничное управление крымского УФСБ опубликовало оперативное видео задержания 22-летнего активиста незаконного украинского вооруженного формирования, который проходил стажировки у украинских военных инструкторов.

Место операции силовиков - частное домовладение в Кировском районе республики. При понятых проукраинскому активисту предъявляют обвинение в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Речь идет о крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана и общественного формирования "Аскер", которое было создано бывшим крымским вице-премьером Ленуром Ислямовым. В первые месяцы 2014 года он поддерживал воссоединение Крыма с РФ, а потом с экстремистами запрещенного в РФ меджлиса организовывал продуктовую, экономическую и энергетическую блокаду полуострова путем перекрытия дорог и подрыва ЛЭП в Херсонской области.

Силовики проводят обыск в доме адепта украинских экстремистов и изымают мобильные устройства и компьютерную технику. Среди предметов домашнего обихода найден флажок с символикой батальона и надписью "Номан". Позже криминалисты проводят осмотр личного автомобиля подозреваемого.

Напомним, следственный отдел УФСБ России по РК Севастополю возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения задержанному - арест сроком на два месяца.