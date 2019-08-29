В Сочи стало плохо ведущей "Новой волны" Лере Кудрявцевой

В Сочи ведущая конкурса "Новая волна" Лера Кудрявцева накануне почувствовала себя плохо в одном из ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на вечеринке по случаю дня рождения ее коллеги Андрея Разыграева. По данным информагентства, в разгар праздника Кудрявцева "внезапно побледнела и начала терять сознание". Ей оказали первую помощь, после чего вызвали скорую помощь.

Как выяснилось, у ведущей поднялось давление, однако через несколько часов она почувствовала себя лучше, поэтому госпитализация не потребовалась.

Позднее сама Кудрявцева предположила, что причиной недомогания могла стать жара.