В Сочи заложили памятные звезды "Новой волны"

В четверг в Сочи, в день окончания Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019", заложили памятную звезду с именами конкурсантов на Аллее звезд на улице Навагинской, а также барельеф около ротонды близ морвокзала.

На церемонии открытия присутствовали глава Сочи Анатолий Пахомов и гендиректор "Новой волны" Александр Румянцев, разбивший на счастье бокалы с шампанским над памятными символами.

- Мы хотим сделать большую аллею "Новой волны" на Имеретинской набережной, - сказал Александр Румянцев. - Я думаю, это будет очень красиво и памятно. Свой дом "Новая волна" уже приобрела - это город Сочи, детей у нас с 2002 года очень много, будем сажать деревья.

Как известно, Аллею звезд открыли в Сочи в 2016 году на 15-летие "Новой волны". С предыдущего места проведения конкурса - из латвийской столицы Юрмалы - были перенесены все звезды.

Закладка бронзового барельефа состоялась впервые.

- "Новая волна" уже прочно обосновалась в Сочи, - подвел итог встречи Анатолий Пахомов. - Это брендовое мероприятие, на которое приезжает много знаменитостей. Я рад, что они хорошо отзывались о Сочи. "Новая волна" - это реклама Сочи.

Накануне в центре Сочи, на Южном молу, состоялся бесплатный концерт "Новой волны", который посетили более пяти тысяч зрителей.