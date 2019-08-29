Старт ракеты прошел успешно, о чем отрапортовал Роскосмос. Программой полета предусмотрена стыковка транспортного корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией, куда доставят оборудование для научных экспериментов, медицинские средства, контейнеры с питанием, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850, больше известного как Федор. Космонавтам Алексею Овчинину и Александру Скворцову предстоит тестировать его на борту и в открытом космосе.
Раньше "Союз-2.1а" выводил на орбиту только грузовые корабли и космические аппараты, однако планируется, что уже в 2020 году он заменит "Союз-ФГ" и начнет "возить" космонавтов. Главное преимущество новой ракеты - современные двигатели и цифровая, а не аналоговая система управления. Она более надежная, повышает точность управления, способна автономно выполнять задачи, гибко корректировать логику управления. К примеру, достаточно ввести новые команды, чтобы оптимизировать траекторию полета. Спутниковая навигация в десятки раз уменьшает погрешность при формировании орбиты. Это, в свою очередь, позволяет минимизировать площади, куда падают отделяемые части ракеты. Кроме того, за счет более компактных блоков системы управления носитель способен перевозить больше груза, при этом экономится топливо.
- Это все равно что сравнивать дисковый телефон с современным многофункциональным смартфоном, - образно характеризует новую ракету гендиректор екатеринбургского НПО автоматики Андрей Мисюра.
По словам заместителя главного конструктора предприятия Николая Дудина, систему, установленную на "Союз-2.1а", дорабатывать больше не планируется, документация на нее уже серийная.
- Космос для нас начался 15 лет назад, когда с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с принципиально новой системой управления с бортовым цифровым вычислительным комплексом. С тех пор было 94 пуска, после каждого - тщательный анализ и доработка, выверялся весь технологический цикл, включая изготовление элементной базы. В частности, на нескольких последних стартах с Байконура отрабатывался перевод пилотируемой нагрузки на "Союз-2.1а". Нужно было отладить его взаимодействие с космическим или грузовым кораблем, - рассказал Дудин.
Для успешного запуска космонавтов уральские разработчики добавили в систему управления несколько новых функций. Одна из них - раздельное выключение двигателей третьей ступени. Также для обеспечения безопасности людей продублированы команды на отделение боковых блоков первой ступени. А для надежности добавлена технологическая предстартовая подготовка: пока ракета готовится к полету, система управления имитирует все штатные операции (этот режим применили и при испытаниях 31 июля). В дальнейшем такую предстартовую подготовку будут проводить для всех аппаратов, не только пилотируемых.