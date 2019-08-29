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Рубрика: Digital
Проект: В регионах

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Андроида Федора на МКС доставила ракета с системой управления, созданной на Урале
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 192(7950)
На днях состоялось значимое событие для российской космической отрасли: на Байконуре провели испытания ракеты-носителя "Союз-2.1а" с цифровой системой управления, разработанной на научно-производственном объединении в Екатеринбурге.

Старт ракеты прошел успешно, о чем отрапортовал Роскосмос. Программой полета предусмотрена стыковка транспортного корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией, куда доставят оборудование для научных экспериментов, медицинские средства, контейнеры с питанием, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850, больше известного как Федор. Космонавтам Алексею Овчинину и Александру Скворцову предстоит тестировать его на борту и в открытом космосе.

Раньше "Союз-2.1а" выводил на орбиту только грузовые корабли и космические аппараты, однако планируется, что уже в 2020 году он заменит "Союз-ФГ" и начнет "возить" космонавтов. Главное преимущество новой ракеты - современные двигатели и цифровая, а не аналоговая система управления. Она более надежная, повышает точность управления, способна автономно выполнять задачи, гибко корректировать логику управления. К примеру, достаточно ввести новые команды, чтобы оптимизировать траекторию полета. Спутниковая навигация в десятки раз уменьшает погрешность при формировании орбиты. Это, в свою очередь, позволяет минимизировать площади, куда падают отделяемые части ракеты. Кроме того, за счет более компактных блоков системы управления носитель способен перевозить больше груза, при этом экономится топливо.

Главное преимущество новой ракеты - современные двигатели и цифровая, а не аналоговая система управления

- Это все равно что сравнивать дисковый телефон с современным многофункциональным смартфоном, - образно характеризует новую ракету гендиректор екатеринбургского НПО автоматики Андрей Мисюра.

По словам заместителя главного конструктора предприятия Николая Дудина, систему, установленную на "Союз-2.1а", дорабатывать больше не планируется, документация на нее уже серийная.

Фото: РИА Новости.
Чем робот "Федор" займется на борту МКС

- Космос для нас начался 15 лет назад, когда с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с принципиально новой системой управления с бортовым цифровым вычислительным комплексом. С тех пор было 94 пуска, после каждого - тщательный анализ и доработка, выверялся весь технологический цикл, включая изготовление элементной базы. В частности, на нескольких последних стартах с Байконура отрабатывался перевод пилотируемой нагрузки на "Союз-2.1а". Нужно было отладить его взаимодействие с космическим или грузовым кораблем, - рассказал Дудин.

Для успешного запуска космонавтов уральские разработчики добавили в систему управления несколько новых функций. Одна из них - раздельное выключение двигателей третьей ступени. Также для обеспечения безопасности людей продублированы команды на отделение боковых блоков первой ступени. А для надежности добавлена технологическая предстартовая подготовка: пока ракета готовится к полету, система управления имитирует все штатные операции (этот режим применили и при испытаниях 31 июля). В дальнейшем такую предстартовую подготовку будут проводить для всех аппаратов, не только пилотируемых.

Digital Технологии Экономика Отрасли Промышленность Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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