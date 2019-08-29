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29.08.2019 09:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Временно отстранены главврачи тагильских больниц, где увольнялись хирурги

Текст: Екатерина Призова

Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле, в которых ранее писали заявления на увольнение хирурги, временно отстранены от работы.

Как сообщил корреспонденту ТАСС председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов, пока идет проверка (это стандартная процедура и занимает она две недели), доктора Демидовской городской больницы и ЦГБ № 1 отстранены от обязанностей.

Фото: Александр Корольков
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Напомним, ранее в Нижнем Тагиле несколько хирургов написали заявления об увольнении (никто из них пока не покинул занимаемой должности, большинство предполагают остаться в больнице). Они пожаловались на высокую загрузку и недостаточную зарплату. По словам губернатора Евгения Куйвашева, дефицит специалистов - одна из самых острых проблем в здравоохранении области.

"Несмотря на то что за последние шесть лет увеличен целевой набор студентов-медиков, устойчиво сохраняется дефицит практикующих врачей. Считаю необходимым тщательным образом проанализировать ситуацию и выработать дополнительные меры для преодоления этой тенденции", - сказал он.

Начата финансовая проверка в двух учреждениях Нижнего Тагила. Комиссии предстоит изучить, как распределятся фонд стимулирования, каков общий объем заработной платы медработников и насколько адекватна нагрузка на врачей.

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