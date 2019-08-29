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Рубрика: Экономика

Росстат измерил "невидимую" экономику России

Текст: Ольга Игнатова

Почти 12 трлн рублей составил в 2017 году объем неучтенной экономики России. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата.

12 трлн - это 12,7% ВВП. Хотя теневая экономика и снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (или 11,4 трлн руб), в 2015 году - те же 13,2% (11 трлн руб), в 2014 году - в 13,8% ВВП (10,9 трлн руб).

Больше всего ушла "в тень" сфера операций с недвижимостью (6,3% ВВП, или половина всей "серой" экономики страны).

Раскрыты объемы "секретной" российской экономики

1,4% неучтенного ВВП России в оптовой, розничной торговли и ремонте автотранспорта. На третьем месте - строительство, в котором почти 16% всех экономических операций находится "в тени" (0,9% ВВП).

Накануне Центр социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС представил результаты социологического опроса, посвященного оценке распространенности самозанятости. По результатам опроса можно было сделать вывод, что на себя в России работают примерно 16-17 миллионов. Это четверть от всех работающих сегодня.

При этом в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста самозанятости: с 2016 года доля самозанятых на основной работе выросла с 7,7 до 10,0%. Еще 12,4% опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых (примерно 9-10 млн человек).

Экономика Макроэкономика Правительство Росстат
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