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Рубрика: В мире

Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США

Фото: AP Photo/Carlos Osorio Фото: AP Photo/Carlos Osorio
Фото: AP Photo/Carlos Osorio

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд заявила, что прекращает борьбу за пост президента США на выборах в 2020 году. Об этом она написала в своем Twitter.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Она подчеркнула, что гордится своей командой и ее достижениями, а также поблагодарила всех сторонников за поддержку. "А теперь, давайте победим Дональда Трампа и вернем себе Сенат" - цитирует РИА Новости Джиллибранд.

Ранее, напомним, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок.

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