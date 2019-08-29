Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд заявила, что прекращает борьбу за пост президента США на выборах в 2020 году. Об этом она написала в своем Twitter.

Она подчеркнула, что гордится своей командой и ее достижениями, а также поблагодарила всех сторонников за поддержку. "А теперь, давайте победим Дональда Трампа и вернем себе Сенат" - цитирует РИА Новости Джиллибранд.

Ранее, напомним, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок.