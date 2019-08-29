Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти

Новый президент Украины Владимир Зеленский сейчас занят кардинальной зачисткой властных структур, судить о его команде пока рано, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Зеленский занимается кардинальной зачисткой всей вертикали украинской власти, приводя людей своей команды. Судить о возможных переменах можно будет только по конкретным делам", - сказал он ТАСС.

Прежнее руководство Украины полностью себя дискредитировало, оставив в наследство команде Зеленского "запредельный уровень коррупции и развал экономики", считает депутат.

Леонид Слуцкий выразил надежду на конструктивный настрой нового состава Верховной рады, "в том числе в вопросах повышения качества жизни населения и преодоления кризиса в отношениях с Россией".

Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков был избран спикером парламента Украины. Затем депутаты утвердили заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука в должности премьер-министра Украины.