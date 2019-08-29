В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов

Радикальное сокращение рабочей недели с нынешних 40 часов до 12-ти возможно, но в очень отдаленной перспективе, считают российские депутаты.

РИА Новости узнали мнение законодателей об идее, высказанной основателем компании Alibaba Group Джеком Ма, который считает, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект разовьется настолько, что людям достаточно будет работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа".

По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, депутата Геннадия Онищенко, такое возможно "в достаточно пролонгированной перспективе". "Это не значит, что завтра будет все. Будет в ближайшие 5-10 лет, где-то раньше", - сказал он. Освободившееся от работы время надо будет тратить на творческие занятия, а не лежание на диване, чтобы "не выпадать из цивилизации", добавил он. При этом Онищенко выразил уверенность, что человеческий труд, интеллектуальная работа и творческий подход останутся востребованными, несмотря на развитие искусственного интеллекта.

Депутат Виталий Милонов назвал исторической неизбежностью сокращение рабочего времени. Но он согласен с Онищенко в том, подобные изменения наступят нескоро. "Не думаю, что мы в одночасье сможем прыгнуть в реальность, где рабочая неделя составляет всего 10-12 часов. Хорошо, что правительство задумывается о балансе труда и отдыха уже сейчас, - уверен, что в обозримом будущем "пятница" будет начинаться уже в четверг и отдыхать мы все сможем по три дня", - заявил Милонов.

Говоря о сокращении рабочего времени Джек Ма отметил также, что это потребует изменений в системе образования, поскольку люди должны будут уметь найти в условиях меньшей занятости.

По мнению зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР), реформирование системы образования действительно необходимо. "Система образования должна иметь творческий подход. Когда вместо того, чтобы выполнять задания, писать контрольные или что-то еще, человек мог сам что-то создать", - заявил он.