В Париже умерла певица и актриса Нэнси Холлоуэй

Немаловажная джазовая и соул-певица, актриса Нэнси Холлоуэй умерла в Париже, где жила с шестидесятых, на 87-м году жизни.

Об этом сообщает LeFigaro со ссылкой на подтверждение от близких артистки.

Известно, что последние десять лет Нэнси испытывала проблемы со здоровьем.

Согласно официальному заявлению попечителя Холлоуэй Кристофа Мути, певица отошла утром 28 августа у себя дома.

Нэнси Холлоуэй, тогда еще Браун, родилась 11 декабря 1932 года в Кливленде, Огайо, и карьеру начинала как танцовщица. Но с 1960 года, как перебралась в Париж, начала петь в джаз-клубе Mars.

В 1963-м там же, во Франции, вышла ее первая пластинка - Nancy Holloway. Главный хит певицы - T'en va pas comme a, кавер вышедшего в 62-м шлягера Дайон Уорвик Don't Make Me Over. Последняя пластинка артистки, Boppin' Goldies, датируется 1982-м годом.

Как актриса снялась, начиная с 1962 года, в шестнадцати фильмах и сериалах, в том числе - приключенческой ленте "Джентльмен из Кокоди" (1965) Кристиана-Жака и у Мишеля Одиара в "Вечернем крике баклана над джонками" (1970). В ряде которых звучат песни в исполнении Холлоуэй.

В 2007-м Нэнси провела свои последние гастроли и ушла со сцены.