В России вырос спрос на мощные автомобили

Спрос на машины мощностью более 250 л.с. вырос почти по всей России - в 19 из 23 крупнейших городов. В среднем по России автомобиль мощностью больше 250 л.с. стоит 1,36 млн рублей.

Как говорится в исследовании "Авито", которое оказалось в распоряжении "РГ", популярнее всего такие машины в Москве - за II квартал 2019 года ими интересовались 11,1% пользователей, которые просматривали объявления о машинах. На втором месте Краснодар - 7,9% от общего спроса , на третьем - Иркутск - 6,4%. Почти аналогичным образом выглядит топ городов по динамике спроса. Спрос на мощные автомобили по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сильнее всего вырос в Москве - на 1,9%. На втором месте Краснодар - 1,1% за год, на третьем - Ульяновск - 0,8% за год. В целом по России спрос вырос незначительно - на 0,2%.

По итогам второго квартала 2019 года дороже всего мощные машины стоят в столице России - в среднем около 1,8 млн рублей. Следом идут Самара и Казань - чуть менее 1,6 млн рублей. Самые дешевые машины мощностью более 250 л.с. продают в Ульяновске - 900 000 рублей. В среднем по России цена такого "железного коня" немного недотягивает до 1,4 млн рублей.

В среднем по стране мощные машины (свыше 250 л.с.) в 4 раза дороже тех, у которых мощность меньше. Разрыв в цене варьируется от региона к региону. Самая большая разница в ценах - в Омске (307%), а самая маленькая - опять же, в Ульяновске (212%). Также стоит отметить, что год назад в среднем такие машины стоили 1,27 млн рублей, то есть на 7% меньше. Сейчас автомобили мощностью 250 л.с. стоят в среднем 1,36 млн рублей.

В топ-3 самых популярных у россиян марок мощных авто попали две немецких и одна японская. Лидирует по популярности в данном сегменте Mercedes-Benz - почти четверть от всего спроса - 23%, на втором месте - BMW с долей 20%, и замыкает топ-3 Toyota -десятая доля всего спроса. Автомобили Mercedes-Benz за год подорожали сильнее всего - на 11%, а вот цена на Lexus наоборот снизилась на 3% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, наблюдается всплеск спроса на модели Nissan мощностью более 250 л.с. - на 32% за год.

Самая любимая россиянами машина с двигателем более 250 л.с. - Mercedes-Benz S-класса. На нее приходится 7% спроса, и он вырос за год на 4%. На втором месте BMW X5 (6% спроса, рост спроса на 9%). Третье место также принадлежит немцам - BMW 7 серии (4% спроса, спрос упал на 1% за год).