Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей. Однако это надо непонимание необходимо преодолеть, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире программы "Вести".

- Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, которым это необходимо, - сообщила она.

Также министр добавила, что если возникнет экстренная ситуация и необходимость в мобильном телефоне, эта ситуация "будет решаться сразу".

- Не думаю, что это будет проходить первый год спокойно и легко. Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где хранить, где они (мобильные телефоны - прим.ред.) лежат, - цитирует министра РИА Новости.