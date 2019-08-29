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29.08.2019 21:37
Рубрика: Общество

Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах

Текст: Ксения Колесникова

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей. Однако это надо непонимание необходимо преодолеть, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире программы "Вести".

- Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, которым это необходимо, - сообщила она.

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Также министр добавила, что если возникнет экстренная ситуация и необходимость в мобильном телефоне, эта ситуация "будет решаться сразу".

- Не думаю, что это будет проходить первый год спокойно и легко. Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где хранить, где они (мобильные телефоны - прим.ред.) лежат, - цитирует министра РИА Новости.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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