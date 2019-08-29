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29.08.2019 21:49
Рубрика: В мире

Верховная рада утвердила новый состав правительства

Текст: Александр Ленин

Верховная рада 9-го созыва на своем первом заседании утвердила новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. За документ проголосовал 281 народный избранник.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В состав правительства вошли семнадцать министров, передает телеканал ТСН. Большинство глав ведомств были избраны списком, который на рассмотрение парламента представил глава правительства.

Отдельно законодатели голосовали за назначение самого премьера Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и министра иностранных дел Вадима Пристайко. Примечательно, что в новом кабинете свой пост сохранил Арсен Аваков. Кроме того, министерство финансов продолжит возглавлять Оксана Маркарова.

В составе правительства значатся два вице-премьера - Дмитрий Кулеба, который станет отвечать за вопросы европейской интеграции, и Михаил Федоров. Последний будет курировать область цифровой трансформации.

Фото: Reuters
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Кроме того, в новое правительство вошли: Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды, Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины, Елена Бабак - министр развития общин и территорий, Анна Новосад - министр образования и науки, Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины, Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта, Юлия Соколовская - министр социальной политики, Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Дмитрий Дубилет - министр кабинета министров Украины и Денис Малюська - министр юстиции.

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