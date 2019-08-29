Видео: носорог превратил автомобиль в груду металлолома

В Германии рассерженный носорог превратил в груду металлолома автомобиль смотрителя сафари-парка. Сам сотрудник парка, по словам медиков, отделался легким испугом и несколькими синяками-ссадинами, то есть, по сравнению с его Volkswagen, практически не пострадал.

Инцидент произошел в сафари-парке в Нижней Саксонии в выходные. Инициатором конфликта между машиной и животным стал 30-летний носорог по прозвищу Кусини, но причины ярости африканского здоровяка так и не удалось выяснить. Ему либо был неприятен лично смотритель, сидевший за рулем автомобиля, либо расцветка машины, имитирующая полосы зебры, а может и просто день с утра не задался, а тут еще этот мельтешит перед глазами...

Носорог несколько раз перевернул несчастный Volkswagen, с легкостью поддел его под дно рогом, но, к счастью, не пнул могучей ножищей, хотя и мог, и не настолько смял крышу, чтобы нанести травмы водителю. Интересно, что думают об итогах этого "краш-теста" инженеры автоконцерна?