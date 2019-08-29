Видео: SpaceX провела успешное испытание аппарата Starhopper

Компания SpaceX провела успешные испытания устройства Starhopper (прыгающий к звездам). Эксперимент с участием прототипа межпланетного космического корабля Starship прошел на песчаном полуострове Бока-Чика-Бич на границе с Мексикой.

Аппарат поднялся на высоту примерно 150 метров, затем отклонился в сторону на расстояние около 100 метров. Потом плавно приземлился, корректируя траекторию вспомогательными двигателями. Полет продолжался 57 секунд.

Видео испытаний опубликовал основатель компании Илон Маск в Twitter.

Ранее испытания пришлось перенести, так как сразу перед ними на полигоне в Бока-Чика во время тестирования нового двигателя Raptor произошел пожар.

Многоразовый корабль Starship задуман для совершения полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), создаваемой SpaceX.