Звезда биатлона Дарья Домрачева готовится к переезду семьи в Монако

Просторы белорусского Полесья в скором времени сменит на побережье Лигурийского моря четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая продолжает скучать по биатлону, но возвращаться в большой спорт не планирует. О том, чем живет после завершения карьеры прославленная белорусская спортсменка, она рассказала в интервью порталу "Чемпионат".

Во-первых, Дарья стала много путешествовать, регулярно общается с болельщиками, а во-вторых, с не меньшим азартом, развивает свой стиль моды. Еще в октябре прошлого года она представила линию спортивной одежды под брендом, носящим ее имя. К этому она пришла не сразу. Ровно три года назад, находясь в декрете, Домрачева запустила интернет-магазин одежды в стиле casual. Родители и брат олимпийской звезды - архитекторы, поэтому неудивительно, что и Дарья открыла в себе новые творческие шлюзы.

"Мы много времени проводим в Минске: дома всегда лучше, родина подпитывает особым образом, - призналась Домрачева. - Уле (восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, муж Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален) раздумывает о проживании в Монако. Он принял такое решение и, естественно, как семья, мы будем следовать за ним, что, конечно, не помешает нам наслаждаться Беларусью, строить свои планы и здесь", - уверена олимпийская чемпионка.

Сейчас Дарья много времени проводит с маленькой дочкой. Скучает она и по своим спортивным триумфам. "Выступая, испытываешь особенные чувства, но одновременно это тяжелейший ежедневный труд. Есть какая-то доля грусти. Но сейчас получаю удовольствие, поддерживая наших спортсменов на трассе", - сказала она, добавив, что рано или поздно спортивный период заканчивается. "Здорово, что мне удалось пройти его с таким накалом абсолютно разных эмоций. Но сейчас другие радости в жизни. И это тоже прекрасно", - поделилась спортсменка своим настроением.